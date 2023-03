"Het is noodzakelijk voor hem": Eddy Merckx zet Wout Van Aert nog eens op scherp

Eddy Merckx heeft Wout Van Aert nog eens op scherp gezet. Van Aert staat voor de week van de waarheid en wil minstens de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.

De Ochtend op Radio 1 belde vrijdagochtend met Eddy Merckx. Daar gaf de Kannibaal zijn vooruitblik op de Ronde van Vlaanderen.

"Ik denk dat Mathieu van der Poel de meeste kans heeft", sprak Merckx zijn favoriet uit. "In de E3 Saxo Classic reed hij een sterke koers, maar hij zal in de Ronde wel anders moeten rijden. Hij zal minder op kop moeten rijden."

Tadej Pogacar zal volgens Merckx vooral moeten wegrijden, want van der Poel en Van Aert hebben meer kans in de spurt. Ook voegde Merckx eraan toe dat Van Aert op de goede weg is.

Van Aert staat ook voor de week van de waarheid en wil zeker de Ronde of Parijs-Roubaix winnen. Ook Merckx ziet dat graag gebeuren: "Ik hoop dat hij een van de 2 wint, want het zal ook noodzakelijk zijn." Zo zette Merckx op het einde van het gesprek toch nog wat extra druk op Van Aert.