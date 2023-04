Alaphilippe duidelijk over het hoge verwachtingspatroon en de ploeg van Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

Julian Alaphilippe leeft ondanks zijn tot nu toe mindere voorjaar toch met vertrouwen toe naar de Ronde van Vlaanderen. Al weet hij ook dat Jumbo-Visma verslaan niet makkelijk zal worden.

Het voorjaar van Julian Alaphilippe verliep nog niet zo heel goed. Een elfde plaats in Milaan-Sanremo is zijn beste resultaat tot nu toe. Alaphilippe sloeg de Ronde vorig jaar over. Bij zijn eerste deelname in 2020 zat hij mee met Van Aert en Van der Poel in de finale, maar knalde toen op een motor.

Alaphilippe heeft er desondanks toch nog vertrouwen in. "We gaan alles geven. Er is geen geheim in de Ronde van Vlaanderen. Je moet sterk zijn, vooral in de finale", zei de voormalige wereldkampioen op de persconferentie van de ploeg.

Moeilijk om Jumbo-Visma te kloppen

Veel heeft Alaphilippe ook niet geleerd uit de voorgaande koersen. "Ik weet wat ik moet doen en ken de sterkste renners. We moeten naar onszelf kijken en niet naar de anderen. De druk is aanwezig, ja. Maar die is er altijd", stelde de Fransman nog.

Jumbo-Visma heeft de fakkel ook overgenomen van Soudal-Quick Step als de dominante ploeg in het voorjaar. "Het is moeilijk om Jumbo-Visma te kloppen. Ze zijn heel dominant, vooral in de klassiekers."

"We zullen alleszins het maximale geven. We zijn geen favoriet, maar dat wil niet zeggen dat we niet ambitieus zijn. Ik heb er vertrouwen in dat we een heel mooie koers kunnen rijden."