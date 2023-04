Er valt de analisten iets op aan woorden van Christophe Laporte: "Dat zegt hij niet"

De hoogmis van de koers is volop begonnen. En dus is het alle hens aan dek. Wat mogen we verwachten van Jumbo-Visma?

"Het is een ongelooflijk leuke koers en de ambiance is hier ook fantastisch", aldus Christophe Laporte bij Sporza. "Wout van Aert is de grote leider van de ploeg. We willen hier met de ploeg zeker graag gaan winnen", is de Fransman duidelijk. © photonews "Als er een scenario is waarbij ik uitgespeeld kan worden, dan zien we dat wel. Maar we zijn hier met een sterke ploeg." De woorden van Christophe Laporte - toch winnaar van Gent-Wevelgem én Dwars door Vlaanderen - zorgen ook bij de analisten toch wel voor spanning. Hete brij "Hij zegt niets over dat alles op Wout wordt gezet", aldus Bert De Backer. "Hij draait er wat rond, maar zegt niet ja." Mogelijk komt Jumbo-Visma met een plan: "In de Omloop Het Nieuwsblad begonnen ze heel snel. Dat verwacht ik nu ook", besloot Jan Bakelants.