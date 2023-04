HERBELEEF: fenomenale versnellingen brengen tweevoudig Tourwinnaar op Ronde-erelijst, geen Van Aert op podium

De Ronde is weer een groots nummer rijker. Niet uitgevoerd door Van Aert, wel door een tweevoudig Tourwinnaar. Tadej Pogačar deed wat hij moest doen om de Ronde te kunnen winnen: alles en iedereen lossen met verbluffende demarrages.

FINISH: Tadej Pogačar wint de Ronde van Vlaanderen! Wat een beresterke kampioen! Van der Poel komt als tweede over de streep. In de sprint voor de derde plek begint Pedersen van ver. Van Aert probeert hem nog te remonteren, maar dat lukt net niet. Pedersen pakt de laatste podiiumplek.

NOG 1 KM. De tweevoudig Tourwinnaar begint aan zijn laatste kilometer. De grimas ook ondertussen op het gezicht van Van der Poel, die weer zeer dicht gaat eindigen in de Ronde.

NOG 3 KM. Nog drie kilometer voor 'Het Fenomeen'. De eerste twee plaatsen liggen vast. Van Aert gaat straks sprinten voor de derde plaats, als de situatie zo blijft.

NOG 5 KM. Pogačar duikt onder het spandoek van de laatste vijf kilometer. Zijn bonus groeit richting de halve minuut.

NOG 7 KM. Pogačar behoudt zeker het voordeel op Van der Poel. De nummer 4 van vorig jaar is in 2023 op weg naar de zege in de Ronde.

NOG 11 KM. Pedersen is nu ook teruggegrepen door het groepje Van Aert. De strijd voor de derde plaats ligt nog helemaal open.

NOG 13 KM. Op de Paterberg nadert Van der Poel tot op 13 seconden van Pogačar. Het is nog niet gedaan.

NOG 17 KM. Van der Poel is Pedersen ook gepasseerd. Het is man tegen man, de Sloveen tegen de Nederlander.

NOG 18 KM. Pogačar stoomt meteen Pedersen voorbij! Een tweevoudig Tourwinnaar is leider in de Ronde van Vlaanderen!

NOG 19 KM. We komen weer op de Kwaremont en dus is het aan Pogačar. De Sloveen neemt gezwind over van zijn ploegmaat en gooit met een fenomenale versnelling er iedereen af, inclusief Van der Poel. Wow!

NOG 20 KM. Trentin geeft nu het volle pond om het gat met Van Aert zo groot mogelijk te maken. Ondertussen heeft Pedersen nog altijd meer dan een halve minuut voorsprong.

NOG 24 KM. Van der Poel en Pogačar komen bij de eerste groep met achtervolgers en brengen ook weer Vermeersch mee. Van Hooydonck laat zich uitzakken en gaat alles geven om Van Aert terug vooraan te brengen. Riskante zet van Jumbo-Visma.

NOG 26 KM. Van der Poel en Pogačar komen bij Vermeersch, die daarnet voorin moest lossen. Ook de rest is niet ver meer. Van Aert blijft ondertussen strijden.

NOG 28 KM. En nu Van der Poel met een enorme versnelling! Pogačar knokt zich naar zijn wiel, Van Aert moet voorlopig passen. Keert de Belg nog terug?

NOG 29 KM. Pedersen gooit zijn kaarten op tafel met een aanval in de kopgroep. De anderen kijken naar mekaar. Is dit een goed moment om zijn hand uit te steken naar een ferme verrassing?

NOG 30 KM. Pogačar schudt de benen eens los. Voelt hij krampen opkomen?

NOG 34 KM. Blijven ondertussen nog over vooraan: Asgreen, Trentin, Van Hooydonck, Powless, Jorgenson, Pedersen, Wright, Küng en Vermeersch.

NOG 36 KM. Van der Poel moet op de Taaienberg even lengten laten vanwege schakelproblemen. Het heeft moeite gekost, maar de titelverdediger kruipt weer tot in het spoor van zijn twee grote concurrenten.

NOG 38 KM. De drie zijn al tot bij Rutsch, die vooraan had moeten afhaken. Het gaat nu wel snel.

NOG 40 KM. De achterstand van de 'Grote Drie' op de kopgroep is zonet voor het eerst onder de minuut gedoken.

NOG 43 KM. Pogačar trekt nog eens door op de Koppenberg en nu zijn de 'Grote Drie' samen weg. Van Aert en Van der Poel haken hun wagonnetje aan, de rest is weggeblazen. Maar ze moeten natuurlijk nog terrein goedmaken op de koplopers.

NOG 45 KM. Met Laporte bij zich weet Pogačar ook niet meteen wat gedaan. Het groepje met Van Aert en Van der Poel sluit weer aan.

NOG 48 KM: Laporte is bij Pogačar geraakt. De kopgroep is inmiddels gereduceerd tot 12 man. Hun namen: Van Hooydonck, Trentin, Cosnefroy, Florian Vermeersch, Pedersen, Narvaez, Asgreen, Powless, Rutsch, Wright, Küng en Jorgenson.

NOG 50 KM. De finale van de Ronde van Vlaanderen kan beginnen, maar er is al van alles gebeurd. Van der Poel en Pogačar lieten zich verrassen in een waaierslagje, Van der Poel moest zelfs twee keer in de achtervolging.

De opgaves van Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) en Wellens (UAE) betekenen sowieso slecht nieuws voor deze favorieten. Dat is een gevolg van een massale valpartij, ook Van Aert lag er toen bij. Ondertussen reed een kopgroep van 18 leiders een voorsprong van meer dan drie minuten bij mekaar.

Tadej Pogačar laat zomaar niet gebeuren: met een explosieve inspanning van jewelste op de Kwaremont heeft hij zijn twee grote rivalen al overboord gegooid. De Sloveen probeert nu op zoek te gaan naar de kopgroep.