Massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen: Wellens grootste slachtoffer, topfavoriet lag erbij, dader gediskwalificeerd

Net voor de eerste passage van de Oude Kwaremont is er een massale valpartij geweest in het peloton. Onder meer Tim Wellens was erbij betrokken.

In de nervositeit richting de eerste passage van de Oude Kwaremont probeerde een renner van Bahrain-Victorious naar voor te komen. De Pool Filip Maciejuk belandde echter in de graskant en zorgde voor een domino-effect.

Maciejuk ging leunen tegen Tim Wellens, die bijzonder zwaar ten val kwam en ook naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Ook Julian Alaphilippe, Jasper Stuyven en Ben Turner, die ook opgaf, lagen erbij.

Ook Wout van Aert lag erbij, maar de Belgische topfavoriet kon zijn weg verderzetten, net zoals Alaphilippe en Stuyven.

José De Cauwer was niet de spreken over de actie van Maciejuk. "Wat een oen van Bahrain Victorious! Dit is een rode kaart!", zei hij bij Sporza. En even later gebeurde dat ook, de jury sloot Maciejuk uit.

De massale val in de Ronde van Vlaanderen