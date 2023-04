Opgave Wellens opdoffer, de nachtmerrie of alsnog de droom voor UAE? Logische zenuwachtigheid in kamp Pogačar

Er is wel wat zenuwachtigheid bij UAE bij de tweede deelname van Pogačar. Het was een nachtmerrie, de manier waarop de Ronde vorig jaar eindigde. Dit jaar moet het beter.

In de editie van 2022 was de Sloveen de sterkste onderweg, maar aan de aankomst liet hij zich ringeloren en belandde hij nog naast het podium. Al leefde Pogačar wel relaxed toe naar zijn herkansing, onder meer door nog zo veel mogelijk van de zon te genieten in Monaco.

De kopman van UAE verzekerde op het podium van de ploegenvoorstelling dan ook dat hij er zin in had. "Ik ben er klaar voor. Ik heb een goed gevoel. Het weer is ook goed, het zijn fijne weersomstandigheden. We zullen zien hoe het gaat."

EXIT WELLENS

Zijn meesterknecht Tim Wellens liet wel wat in de kaarten kijken wat het mentale betreft. "Ja, er is wel wat zenuwachtigheid", bekende de Belg. Ze willen geen herhaling van het scenario van vorig jaar, maar kregen al met een opdoffer te maken. Wellens zelf werd inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Hij was hét slachtoffer bij die massale val.