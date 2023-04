Ronde van Vlaanderen zorgt voor strijd met allerlaatste krachten: "Niet de eerste keer dat ik Wout van Aert versla"

Er is wel degelijk gestreden tot op de meet in de Ronde van Vlaanderen. Dat deed Wout van Aert in een groepje om plek 3, maar Mads Pedersen won de spurt van de stervende zwanen.

De Deen van Trek-Segafredo haalde zo de laatste podiumplaats binnen. "Dit betekent veel. Het is een Monument. Het is altijd fijn als je in zo'n koers op het podium staat. Jumbo-Visma was tot dusver indrukwekkend in de klassiekers. Je zou al blij zijn als je pakweg voor een zesde plaats kan strijden en nu sta ik op het podium."

Op een gegeven moment had de groep waar Pedersen deel uit van maakte een voorsprong van meer dan drie minuten. "Het is niet slim om aan de overwinning te denken als je nog vijftig of zestig kilometer moet rijden. Zo bekeek ik het dus niet. Het was gewoon een goede situatie, met het oog op een goed resultaat."

ONVERWACHT ALLEEN VOOROP

De voormalige wereldkampioen ging er vervolgens alleen vandoor. "We reden even in licht dalende lijn. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ineens zag ik dat ik een gat van twintig meter had op de volgende renner. Dan dacht ik: laten we er maar voor gaan en hopen op het beste. Het was niet gepland, maar draaide wel oké uit."

En dan moest er dus nog gespurt worden. Ook al was het niet voor de zege: het publiek kreeg strijd tot op de meet. "Het is niet de eerste keer dat ik Wout van Aert versla in de sprint. Hij is wel heel sterk. Moeilijk te geloven dat je hem kunt kloppen in de sprint, maar als ik gegaan was van op een kilometer van de meet, had ik het zeker niet gehaald."