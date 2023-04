🎥 Ophef over bizarre actie in Ronde: Van der Poel komt met cynische 'chapeau', ploeg in kwestie verdedigt zich

Er zijn wel wat zaken gebeurd in de Ronde die de nodige ophef veroorzaakten. Mathieu van der Poel mengt zich in de discussie over een bepaalde move van Team DSM.

Er was niet enkel Maciejuk die Kop van Jut was na het veroorzaken van een massale valpartij. Ook een moment op 122 kilometer van de aankomst is één van de veelbesproken items uit de Ronde van Vlaanderen 2023. Het koersgedrag van Team DSM wordt aan de kaak gesteld.

DSM ging op de Kortekeer in blok vooraan postvatten, om dan heel langzaam te beginnen rijden. Gevolg: de renners achter hen moesten ook traag rijden en werden opgehouden. Mathieu van der Poel kan het na het bekijken van de beelden niet appreciëren. "Chapeau, DSM", schrijft de tweede uit de Ronde cynisch op Twitter.

#RVV23 🦁 / Ce coup de la DSM c’est dingue, mais potentiellement dangereux, ou du moins pas très fair-play. pic.twitter.com/LkHvydEzjY — Renaud Breban (@RenaudB31) April 2, 2023

Phil West, trainer bij DSM, verdedigt de actie op de webstek van de ploeg. "We moesten met teamwork onze positie op de smalle klimmetjes verdedigen. Zodat we goed over de klim geraakten en dan weer konden strijden op de volgende klim. We hebben in recente koersen gezien dat andere ploegen deze tactiek al vaak gebruikten."