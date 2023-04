Marc Sergeant streng na enorme val en uitsluiting in de Ronde en vergelijkt met het voetbal: "Dat mag hier ook gebeuren"

De Pool Filip Maciejuk zorgde in de Ronde van Vlaanderen voor een bijzonder zware valpartij. De Pool werd uitgesloten, maar dat is niet genoeg voor Marc Sergeant.

De Pool Filip Maciejuk zorgde voor een enorme valpartij in de Ronde van Vlaanderen met een onbesuisde actie. Onder meer Wellens brak daarbij zijn sleutelbeen, Turner brak opnieuw zijn arm.

Ook topfavoriet Wout van Aert lag erbij en moest de rest van de dag verder rijden met een bebloede knie. Marc Sergeant vond de uitsluiting van Maciejuk dan ook helemaal terecht.

Vergelijking met het voetbal

"Totaal onverantwoord gedrag. Wat probeert hij daar ook te doen? Ik hoop dat het daar niet bij blijft en dat de UCI hier een voorbeeld zal stellen", zegt Sergeant in Het Nieuwsblad.

"Als je in het voetbal een zware overtreding begaat, blijft het ook niet bij rood alleen. Dan krijg je ook nog een aantal weken schorsing. Dat mag hier ook gebeuren. Dit was er ver over", zegt hij nog.