De toekomst voor Lotte Kopecky?: "Misschien wel een Tom Boonen-triple"

Lotte Kopecky won op verbluffende wijze de Ronde van Vlaanderen. Zo won ze die koers al voor de 2e keer, maar waar ligt haar toekomst?

Op de Oude Kwaremont zette Lotte Kopecky haar ultieme zet in en liet ze Silvia Persico achter. Kopecky reed snel een halve minuut bij elkaar en reed zoals Tadej Pogacar solo naar Oudenaarde. Zo won ze voor de 2e keer de Ronde van Vlaanderen.

Zondag is het Parijs-Roubaix. Daar kan Kopecky de dubbel pakken. "En daarna kan ze haar pijlen op het WK in Glasgow richten", zei Renaat Schotte in De Tribune. Ook daar kan ze winnen en voor het eerst in haar carrière wereldkampioen worden. "Ik wil niets jynxen, maar ze zou zomaar eens een Tom Boonen-triple kunnen neerzetten", aldus Schotte. Boonen won in 2005 de Ronde, Roubaix en het WK.

Zou op termijn een grote ronde mogelijk zijn. Collega-renster Ellen van Dijk vind dat nog vroeg: "Dat is toch nog anders. In het hooggebergte zie ik Kopecky op de lange beklimmingen niet excelleren. Ook heeft de Tour de France Femmes dit jaar een aankomst boven op de Tourmalet. Daar moet ze het nog tegen de pure klimsters afleggen."