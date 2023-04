Johan Bruyneel is het niet eens met these van Van der Poel over uitkomst in Ronde: "Mathieu was aan het slapen"

Mathieu van der Poel heeft niet voor de derde keer de Ronde gewonnen. Volgens Johan Bruyneel had dat wel gekund en lag het aan Van der Poel zelf dat dit niet gebeurde.

In de podcast TheMove haalt Bruyneel aan dat Van der Poel zich in het begin van de wedstrijd in een waaierslag had laten verrassen. "Mathieu van der Poel, tweevoudig winnaar van deze koers, was aan het slapen achteraan. Ineens was er een breuk, zaten dertig-veertig renners achteraan en Mathieu van der Poel was één van hen."

Ik denk dat het impact had op de uitkomst van de koers

Het was op dat moment dus reeds alle hens aan dek. "Het was een ongelooflijke achtervolging van twintig minuten door Van der Poel en twee ploegmaats. Hij kwam terug, maar ik denk dat het impact had op de uitkomst van de koers. Dat vergde veel inspanning en stress. Zoiets mag niet gebeuren."

Van der Poel verklaarde na de koers dat het zijn fout was dat hij achteraan verzeild geraakte en dat hij zelf tijdens de achtervolging uit de wind zat, terwijl zijn teamgenoten het werk deden. Ook oordeelde Van der Poel dat het hem in het vervolg van de wedstrijd geen parten heeft gespeeld.

ROL VAN KRAGH ANDERSEN

Bruyneel gaat niet akkoord: volgens hem woog de beginfase van de koers wel nog door. "Daar moest hij Kragh Andersen opofferen. Hij had hem nodig op het einde en dat had het verschil kunnen maken. Waarom hebben ze niet de volledige ploeg laten uitzakken en onmiddellijk voor Mathieu laten rijden?"