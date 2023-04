Belgische verlengt bij Canyon/SRAM: "Ze kan de beste ter wereld worden"

Shari Bossuyt heeft haar contract bij Canyon/SRAM verlengd. Tot eind 2025 blijft ze bij haar team.

Sinds 2022 rijdt Shari Bossuyt voor Canyon/SRAM. Daar is ze gestaag haar carrière aan het opbouwen en begin 2023 behaalde ze haar 1e profzege uit haar carrière. Ze won namelijk de slotrit in de Ronde van Normandië. Ook behaalde Bossuyt mooie resultaten in de voorjaarsklassiekers.

Bij Canyon/SRAM geloven ze in Bossuyt en haar contract werd tot eind 2025 verlengd. "Ik heb geen seconde getwijfeld om te verlengen", vertelde Bossuyt op de teamwebsite. "Ik voel me hier goed en krijg veel vertrouwen. Ook kan ik hier mijn eigen kans gaan."

"In 2023 was een wedstrijd winnen mijn doel en dat is dus al geslaagd", ging Bossuyt verder. "De komende jaren wil ik graag een klassieker winnen en nog enkele etappes in de Tour de France Femmes."

Bij Canyon/SRAM zijn ze verheugd met de contractverlenging van Bossuyt. "Ze heeft duidelijk talent voor de klassiekers en de snelle aankomsten", aldus teambaas Magnus Bäckstedt. "We geloven dat Bossuyt met een goede begeleiding en ruimte om te groeien, dat ze de komende seizoenen een van de beste rensters ter wereld kan worden."