Journalist Thijs Zonneveld kijkt in het peloton met grote ogen naar Mathieu van der Poel: "Echt indrukwekkend"

Thijs Zonneveld heeft tijdens de Scheldeprijs met grote ogen naar Mathieu van der Poel gekeken. "Hij is duidelijk klaar voor zondag", vertelde Zonneveld aan Sporza.

Dit seizoen rijdt Thijs Zonneveld opnieuw in het peloton. Voor BEAT reed hij de Scheldeprijs. Achteraf had hij er een geslaagde dag opzitten.

Bij Sporza had Zonneveld veel lof voor Alpecin-Deceuninck. "Het was leuk om te zien hoe dominant ze reden", vertelde hij. "Het was duidelijk dat ze met een missie reden en dan is het ook logisch dat Jasper Philipsen won."

Zonneveld keek vooral over Mathieu van der Poel zijn ogen uit. "Af en toe ging hij langs het peloton trainen", ging Zonneveld verder. "Dat was echt indrukwekkend. Dan gingen we ook langs de kant zitten en dachten we: 'hier zitten we goed', maar dan dan kwam van der Poel razendsnel voorbij. Hij is duidelijk in orde voor Parijs-Roubaix."