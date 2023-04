Mathieu van der Poel verklaart zijn verrassende lastminutedeelname aan de Scheldeprijs

Mathieu van der Poel verraste iedereen door de Scheldeprijs nog aan zijn programma toe te voegen. Net voor de start heeft hij een verklaring voor zijn deelname gegeven.

Normaal zou Mathieu van der Poel na de Ronde van Vlaanderen Parijs-Roubaix rijden, maar maandagavond verraste hij. Hij maakte bekend dat hij ook aan de start van de Scheldeprijs zou staan.

Aan de start verklaarde van der Poel bij Het Laatste Nieuws zijn deelname aan de Scheldeprijs. "In het verleden was het altijd moeilijk om mij tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix bezig te blijven. Dit is voor mij een gemakkelijke manier om spanning op de benen te zetten", aldus van der Poel.

Van der Poel is na de Ronde van Vlaanderen goed gerecupeerd. "Ik ben in vorm dan herstel je gemakkelijker", ging hij verder. "Ook heb ik geen schrik dat ik in de Scheldeprijs zou vallen. Dat risico is er altijd en dan zou ik beter moeten stoppen met koersen."