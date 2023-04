Outsider Filippo Ganna over Parijs-Roubaix: "Begrijp niet dat mensen dat zeggen"

Geen Filippo Ganna in de Ronde van Vlaanderen vorige week. De Italiaan paste om zich optimaal voor te bereiden op Parijs-Roubaix.

Ganna werd in Milaan-Sanremo al tweede dit jaar en heeft ook van Parijs-Roubaix een hoofddoel gemaakt dit voorjaar. In 2016 won Ganna al eens Parijs-Roubaix bij de beloften.

Na Dwars door Vlaanderen trok Ganna al eens naar Noord-Frankrijk om te verkennen. "Hoe die verliep? Een beetje zoals de wedstrijd zondag zal verlopen: echt klote!", zei Ganna bij L'Equipe.

"Ik begrijp niet dat mensen zeggen dat Roubaix een fantastische koers is, want dat kan je niet zeggen. Het is leuk voor de mensen die langs de kant staan of het op tv bekijken, maar onder de renners zelf kan niemand zeggen dat het een mooie wedstrijd is."

Russische roulette

Het wordt de vierde deelname voor Ganna. Twee keer haalde hij de finish niet, vorig jaar werd hij 35ste. "Als je niet valt, kan je vrij gemakkelijk vooraan in de koers komen. Roubaix is alsof je een pistool tegen je hoofd hebt, zoals bij Russische roulette. Elke keer dat je de trekker overhaalt, hoop je dat de kogel er niet uitkomt", zei Ganna nog.