50 jaar na derde zege in Parijs-Roubaix wordt Eddy Merckx op fantastische manier geëerd

Eddy Merckx won in 1973 zijn derde en laatste Parijs-Roubaix. 50 jaar later krijgt hij een eigen kasseistrook in de finale van Parijs-Roubaix.

Eddy Merckx won Parijs-Roubaix voor het eerst in 1968 en won vervolgens ook in 1970 en in 1973. Het is dit jaar dus al 50 jaar geleden dat Merckx zijn laatste Parijs-Roubaix won.

En om dat te vieren kreeg Merckx donderdag een eigen kasseistrook naar zich vernoemd. De strook van Camphin-en-Pévèle, net voor Carrefour de l’Arbre, is een strook van drie sterren en 1800 meter lang.

Die strook werd uitgekozen omdat ze het dichtst bij de Belgische grens ligt. Zelf reed Merckx nooit over de strook in Parijs-Roubaix, want ze werd pas in 1980 voor het eerste gebruikt.

Merckx is nog maar de zevende renner die een strook naar zich vernoemd krijgt. Onder andere zes ex-winnaars (Frédéric Guesdon, Marc Madiot, John Degenkolb, Gilbert Duclos-Lassalle en Bernard Hinault) kregen een eigen strook. De in 2018 overleden Michaël Goolaerts is de enige niet-winaar met een eigen strook.