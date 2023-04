Ineos staat voor immense uitdaging om zege van Van Baarle te herhalen, maar Ganna twijfelt aan zijn favorietenstatus

Ineos kon vorig jaar juichen dankzij Dylan van Baarle. Deze keer is het aan Filippo Ganna, want Van Baarle is ondertussen vertrokken naar Jumbo-Visma.

Sinds zijn tweede plaats in Milaan-Sanremo hoort ook de werelduurrecordhouder tot de grote kanshebbers in de klassiekers. De Italiaan heeft zich ook toegelegd op Parijs-Roubaix. "Ik weet niet of ik een echte favoriet ben om te winnen", twijfelt Filippo Ganna desalniettemin aan die status. "Ik denk dat het intens zal zijn, net zoals de Ronde van Vlaanderen dat voorbije zondag was", blikte Ganna voorafgaand aan de Helleklassieker vooruit. In Vlaanderens Mooiste kwam hij overigens niet aan de start. Aan de frisheid kan het dus niet liggen. GEEN COPY-PASTE Het recept om succesvol te zijn in de Hel, kennen ze bij Ineos. Zomaar eventjes copy-paste doen is volgens Ganna evenwel niet aan de orde. "Het zal voor ons dus niet gemakkelijk zijn om dezelfde tactiek te hanteren als vorig jaar."