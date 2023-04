Jonas Vingegaard rijdt tactische een goede slotrit in de Ronde van het Baskenland: "Het was beter om het zo aan te pakken"

Jonas Vingegaard heeft de Ronde van het Baskenland gewonnen. Achteraf waren hij en zijn team vooral ook blij dat ze het tactische plannetje van voor de wedstrijd perfect hadden kunnen uitvoeren.

In de slotrit van de Ronde van het Baskenland pakte Jonas Vingegaard uit met een solo van bijna 30 km. Zo gaf hij zijn eindzege in het Baskenland extra glans.

Achteraf bleek dat alles zo een beetje gepland was. Vingegaard viel op de voorlaatste klim aan. "De laatste helling was net niet zwaar genoeg om het verschil te maken", vertelde hij via de kanalen van Jumbo-Visma.

"Dus het was gepland om daar een selectie door te voeren", ging Vingegaard verder. "Ik wou mijn leiderstrui verdedigen en daarom was het beter om met een kleinere groep naar de meet te gaan."

Uiteindelijk kon niemand zijn aanval beantwoorden. "Toen ik dat merkte, besloot ik om door te gaan", besloot Vingegaard.