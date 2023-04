Klimmer van Israel-Premier Tech is hersteld van opmerkelijke blessure en kondigt zijn rentree aan

Jakob Fuglsang is hersteld van epididymitis, een ontsteking aan de teelbal. Hij zit terug op de fiets en maakt weldra zijn rentree.

Epididymitis is een acute of chronische ontsteking van de bijbal. Het gaat gepaard met een zwelling, scrotale roodheid en/of pijn. Jakob Fuglsang had een ontsteking aan zijn linkerteelbal en werd eind februari in het ziekenhuis opgenomen, waarna hij een antibioticakuur kreeg.

Ondertussen herstelde Fuglsang weer en zit opnieuw op de fiets. Het is de bedoeling dat hij voor Israel-Premier Tech opnieuw in het peloton zal rijden. Als alles goed gaat, zal hij de Ronde van Hongarije (10-14 mei) rijden.

"Ik kijk er hard naar uit om terug te keren. Het was hard om aan de kant te staan en onder meer de Ardennenklassiekers te moeten missen, die tot mijn favoriete wedstrijden behoren. Anderzijds is het nog een lang seizoen en ik kijk er echt naar uit om opnieuw te koersen", liet de Deen in een reactie via zijn ploeg weten.