Podcaster geeft zijn WK-selectie na Parijs-Roubaix: dit zijn voorlopig zijn ploegmaats rond Remco Evenepoel en Wout Van Aert

Benji Naesen, bekend van de Lanterne Rouge Cycling Podcast, gaat ervanuit dat Remco Evenepoel en Wout Van Aert de kopmannen op het WK in Glasgow zullen zijn. Op Twitter gaf hij de andere 7 namen.

Voor Naesen mag momenteel ook Yves Lampaert mee. Zo heeft Evenepoel een ploegmaat. Van Aert krijgt 2 ploegmaats mee. Naesen koos voor Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck. Daarnaast zijn er ook Tim Wellens, Jasper Philipsen en de ploegmaats Frederik Frison en Florian Vermeersch.

Daarna verduidelijkte Naesen zijn keuzes. Zo nam hij geen Tim Merlier in zijn selectie op: "Philipsen en Merlier hebben in Gent-Wevelgem van een jaar eerder (toen ze nog allebei ploegmaat waren, red.) bewezen dat ze liever allebei verliezen dan dat een van hen wint."

Ook zou Naesen Arnaud De Lie thuislaten. "Hij heeft dit jaar problemen met koersen van 250 km. Ook is het moeilijk om met 4 kopmannen te werken", schreef hij.

Naesen hield Jasper Stuyven wel in balans met Lampaert, maar hij "verkiest een ploegmaat voor Evenepoel". Tim Declercq haalde de selectie dan weer niet: "Ook Frison kan het werk van Declercq doen en hij presteerde al heel regelmatig in 2023."

Ten slotte besloot Naesen dat "er geen enkele Belgische selectie is die iedereen blij maakt". "Sven Vanthourenhout zal opnieuw geen gemakkelijke taak hebben om een WK-selectie te maken", aldus Naesen.

