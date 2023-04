Tom Boonen na de opmerkelijke ontknoping in Gent-Wevelgem: "'Wat zou jij gedaan hebben?', stuurde ik naar Niki Terpstra"

"Wat zou jij gedaan hebben", vroeg Tom Boonen zich na Gent-Wevelgem bij Niki Terpstra af. Het zou een andere ontknoping geweest zijn.

Gent-Wevelgem kende een opmerkelijke ontknoping. Wout Van Aert en Christophe Laporte reden samen naar de meet en die laatste mocht uiteindelijk winnen.

In een aflevering van de podcast Vals Plat vertelde Tom Boonen over de aankomst in Gent-Wevelgem. "Ik stuurde een berichtje naar Niki Terpstra", zei Boonen.

"Ik stuurde hem van 'Niki, stel je even voor dat je bij mij was kunnen blijven in Roubaix. Wat zouden we dan gedaan hebben?' 'Gekoerst natuurlijk, rotzak! We hadden gewoon gekoerst tegen elkaar', was zijn antwoord", ging Boonen verder.

"Terpstra was de grootste rotzak om tegen te koersen, maar ook de beste ploegmaat om in je ploeg te hebben", voegde Boonen er nog aan toe.