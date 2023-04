Bakelants ziet duidelijk voordeel voor Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik tegenover Pogačar

Tadej Pogačar is zondag weer van de partij in de Amstel Gold Race. Volgende week, in Luik-Bastenaken-Luik, staat een eerste grote duel met Remco Evenepoel voor de deur.

Na de Ronde van Vlaanderen ging Tadej Pogačar er even twee weken tussenuit om zich voor te bereiden op de Ardennenklassiekers. Zondag is hij zonder Van Aert, Van der Poel en Evenepoel aan de start topfavoriet in de Amstel Gold Race. "Ik denk dat Pogačar in de Amstel Gold Race sowieso goed zal zijn, omdat het niveau van de tegenstand daar minder hoog is dan in de Ronde van Vlaanderen", zei Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage. Evenepoel in het voordeel in Luik In Luik-Bastenaken-Luik komt de Sloveen ook aan de start, maar daar krijgt hij de concurrentie van Remco Evenepoel. "Voor Luik-Bastenaken-Luik heeft Remco een licht voordeel op Pogačar omdat hij frisser is." "Bovendien is hij de titelverdediger, dan ben je altijd iets meer gemotiveerd om er iets van te maken." En Bakelants hoopt dat Pogačar nog altijd in topvorm zal zijn tegen Luik-Bastenaken-Luik. "Dat zou dan de eerste keer zijn dat we een wedstrijd zien waarin zowel Pogačar als Remco in topvorm aan de start komen", stelt hij nog.