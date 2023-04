Geen discussie meer over de winnaar van de Amstel Gold Race? De koersdirecteur grijpt in

De voorbije 2 jaar waren er discussies over de winnaar van de Amstel Gold Race. De koersdirecteur is het beu en heeft de protocollen rond de aanduiding aangescherpt.

In 2021 spurtten Wout Van Aert en Tom Pidcock in de Amstel Gold Race om de zege. Het verschil was nauwelijks waarneembaar en er was veel twijfel. Uiteindelijk werd Van Aert tot winnaar uitgeroepen. De man die fotofinish moest beoordelen, twijfelt nu nog. Ook Pidcock is er nog altijd niet van overtuigd.

Een jaar later was er de spurt tussen Benoît Cosnefroy en Michal Kwiatkowski. Cosnefroy werd eerst als winnaar aangeduid. Nochtans was het verschil wel duidelijk te zien en de fotofinish duidde Kwiatkowski als winnaar aan.

Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel, wil zo'n taferelen in 2023 niet meer zien en paste de protocollen wat aan. "Door de editie van 2021 werken we met dezelfde man en zijn apparatuur die in de Tour over de fotofinish oordeelt", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

In 2022 was het probleem dat er mensen voor hun beurt hadden gesproken. Dat wil van Vliet vermijden: "Vanaf nu zal de jury pas een naam noemen als er 100% zekerheid is en de tv blijft ook uit de jurywagen zodat zij geen namen kunnen roepen."