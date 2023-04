José De Cauwer relativeert de Tourwinst van Vingegaard en Jumbo-Visma in 2022: "Als je echt de sterkste bent"

Jumbo-Visma won met Jonas Vingegaard de Tour in 2022. Maar José De Cauwer relativeert die winst toch wat.

Jonas Vingegaard pakte vorig jaar op mooie wijze de zege in de Tour door Tadej Pogačar meerdere keren te lossen. Ook de ploeg zette daarin een mooie prestatie neer en kon eindelijk die Tourzege afvinken van de bucketlist.

Maar De Cauwer benadrukt ook dat Jumbo-Visma heel wat geluk kende in de Tour vorig jaar. "De ploeg van Pogačar was al onthoofd voor de Tourstart, terwijl Pogačar zelf zijn ideale voorbereiding op de Tour verstoord zag door het trieste overlijden van zijn schoonmoeder", zegt De Cauwer in het Helden Magazine.

"Dan heb ik het nog niet over de vele fouten die Pogačar en zijn omkadering hebben gemaakt met zijn overacting, waardoor hij niet zorgvuldig met zijn krachten is omgesprongen", zegt De Cauwer nog.

Pogačar nog altijd de beste ronderenner

Volgens De Cauwer heeft Vingegaard dan ook goed het momentum gegrepen. "Als iemand een moment kan grijpen, dan komt dat vaak door een fout van een ander. Als je echt de sterkste bent, dan hoef je niet op het momentum, de zwakte van je tegenstander, te wachten."

"Pogacar is wat dat betreft in mijn ogen nog altijd met voorsprong de beste ronderenner van deze generatie."