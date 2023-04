Tom Boonen ziet duidelijke reden voor falen van 'zijn' Soudal Quick-Step in Parijs-Roubaix

Het Vlaamse voorjaar van Soudal Quick-Step valt op z'n zachts gezegd tegen. Ook Tom Boonen ziet het met lede ogen aan.

Soudal Quick-Step probeerde in Parijs-Roubaix zijn voorjaar nog wat te redden, maar ook in de Hel van het Noorden zat het al snel tegen voor de ploeg. Onder meer Asgreen, Ballerini en Van Lerberghe gingen al snel tegen de grond.

De ploeg zat niet mee in de ontsnapping met Van der Poel en Van Aert en moest in het peloton sprinten voor een ereplaats. Merlier werd 23ste, Lampaert 24ste. Geen topresultaat dus.

Tom Boonen zag ook dat de ploeg veel pech kende. "Vaak hebben ze zo'n voorjaar nog goed kunnen maken in Roubaix, maar dat lukte nu ook niet. Ze zijn in de hoek beland waar de klappen vallen", zegt hij in de podcast Vals Plat.

Maar Boonen ziet ook dat er een fout bij de ploeg zelf zit. "Als je te ver zit, zit je ook tussen de lekke banden en valpartijen", analyseert hij nog.