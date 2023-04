Na de Amstel Gold Race stelt Lotte Kopecky al haar nieuwe doelen

Lotte Kopecky zal na de Amstel Gold Race terug de switch naar het baanwielrennen maken. Dat doet ze met het oog op de Olympische Spelen in Parijs.

De Amstel Gold Race is de laatste koers tijdens het voorjaar voor Lotte Kopecky. Nadien zal ze weer de switch naar piste maken.

"Het is de bedoeling om punten voor de Olympische Spelen in Parijs binnen te halen", vertelde Kopecky aan CyclingUpToDate. Die Spelen gaan in 2024 door.

"Samen met de federatie en SD Worx hebben we een balans proberen te vinden, zodat we alles kunnen blijven combineren. Het gaat ons niet te veel energie kosten, maar ons wel genoeg punten voor de kwalificatie opleveren."

Kopecky is samen met Shari Bossuyt de huidige wereldkampioene in de ploegkoers. Individueel is ze wereldkampioene en Europees kampioene in de afvalling.