Demi Vollering maakt het ploegenspel van SD Worx weer af, Kopecky weer mee op het podium

In de Amstel Gold Race voor vrouwen heeft Demi Vollering de winst gepakt. De Nederlandse reed in de laatste 2 kilometer nog weg en hield Kopecky en Van Anrooij af.

De Amstel Gold Race voor vrouwen telde dit jaar 155 kilometer, bijna 30 kilometer meer dan vorig jaar. Een groep met onder meer Vos en Brand, waarbij ook Vollering en Van Vleuten kwamen aansluiten.

Kopecky was niet mee, maar het peloton kwam wel snel weer aansluiten. Brand en Stultiens versnelden even later opnieuw en zij werden op zo'n 20 kilometer van de streep gegrepen.

Er kwam nog heel wat aanvallen met onder meer Van Vleuten, op de Bemelerberg geraakte de Italiaanse Paladin dan toch weg. Grace Brown kwam nog aansluiten en de twee reden naar de laatste keer Cauberg.

Derde keer, goede keer voor Vollering

Op de Cauberg plafonneerden de twee, net als Vos en Van Vleuten. Een klein groepje met onder meer Vollering en Kopecky. In de uitloper van de Cauberg versnelde Vollering en Kopecky controleerde de achtervolgende groep.

De Nederlandse Vollering werd in 2021 en 2022 twee keer tweede in de Amstel Gold Race, maar deze keer was het wel raak dus. Kopecky won nog de sprint voor de tweede plek, Van Anrooij werd derde.

