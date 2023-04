Lotte Kopecky over kritiek: "Begrijp dat mensen daar anders over denken"

Het voorjaar van Lotte Kopecky zit erop na de Amstel Gold Race. Ze werd tweede en werkte het plannetje van SD Worx weer perfect uit.

SD Worx domineerde al de kasseiklassiekers en trekt de lijn dus ook door in Ardennenklassiekers. Vollering sprong in de finale weg en bleef ook weg. Kopecky won de sprint en werd net als in de Strade Bianche tweede.

Toch was Kopecky niet ontevreden achteraf. "Of ik gevloekt heb bij de aanval van Demi (Vollering)? Neen, dit was vooraf afgesproken. Ik wist dat het zou gebeuren", zei Kopecky bij Sporza.

"Ik win de Ronde van Vlaanderen, Demi werd er tweede. Zij wint haar Amstel, ik ben hier tweede. Het is mooi verdeeld. En Demi wou deze wedstrijd absoluut winnen", zei Kopecky nog.

SD Worx te dominant?

SD Worx pakt dus momenteel alles mee wat het kan. Wordt het stilaan niet teveel? "Voor ons is het heel mooi, maar ik begrijp dat mensen daar anders over denken. Wij klagen in elk geval niet."

"Of het goed is voor de wielersport? Elk team wil een zo sterk mogelijke ploeg. Kijk naar Jumbo-Visma bij de mannen. Daar kun je ook die vraag stellen."

Het voorjaar van Kopecky zit er nu helemaal op, ze trekt nu naar Canada om enkele wedstrijden de piste te rijden. Dat is noodzakelijk voor de Olympische Spelen in Parijs. Want zonder die wedstrijden maakt Kopecky zelfs geen kans om naar de Spelen te gaan.