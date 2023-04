📷 Op en top Thomas De Gendt: "Mijn innerlijke Pogacar laten bovendrijven"

Sociale media en Thomas De Gendt: het is een geslaagd huwelijk. Ook tijdens de Amstel Gold Race bracht hij heel wat mensen aan het lachen.

Tadej Pogacar won op verbluffende wijze de Amstel Gold Race. Tijdens de wedstrijd ging Thomas De Gendt, nog altijd herstellende van zijn val in Parijs-Nice, trainen.

Tijdens zijn tocht stuurde De Gendt foto de wereld in. "Mijn innerlijke Tadej Pogacar laten bovendrijven. Laat de hairodynamica het werk doen", stond erbij. Op de foto zagen we De Gendt met plukken haar die door zijn helm kwam. Een typisch kenmerk bij Pogacar dat we bij bijna elke koers van hem zien. Ook in de Amstel was dat weer het geval.

Enkele uren later voegde De Gendt nog iets aan zijn tweet toe en ook dat verwees naar Pogacar: "Ik reed een solo van 172 km. Dus het hielp een beetje, maar het Amstel-bier zal ik wel overslaan."