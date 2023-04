Het moet van Evenepoel komen: Tadej Pogacar heerst opnieuw na een spelletje blufpoker en volgt Dylan Teuns op

Is er iemand in de zaal die Tadej Pogacar kan kloppen? Alle hoop rust nu op Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. Ook in de Waalse Pijl was niemand tegen de Sloveen opgewassen.

De Waalse Pijl, dat is altijd één lange aanloop naar de Muur van Hoei. Met dit jaar Pogacar als superfavoriet, al stond die nog nooit in Hoei op het podium. Uiteraard werd ook deze editie gekleurd door een vroege vlucht, met twee Belgen die hierin aanwezig waren: Johan Meens (Bingoal WB) en Lawrence Naesen (AG2R Citroën). Onze landgenoten werden vergezeld door Hindsgaul, Kragh Andersen, Zimmermann, Garcia, Impey en Jetse Bol. Een bonus van een paar minuutjes was hen wel gegund. Kragh Andersen had er in de kopgroep het meest zin in. Enkel Zimmermann, de Duitser van Intermarché, kon de versnelling van de Noor van Alpecin-Deceunick beantwoorden. TRADITIE GERESPECTEERD Ondertussen hielden de favorieten zich koest op de eerste passages van de Muur, zoals de traditie het wil. Stilaan geraakte de tank van Zimmermann dan toch ook leeg. De groep der favorieten was al danig genaderd. Battistella en Vervaeke grepen de gelegenheid aan om de sprong tot bij Kragh Andersen te wagen. Louis Vervaeke was ook solo bereid om nog te vechten tegen de bierkaai. Zijn poging vol overgave strandde aan de voet van de de derde passage over de Muur. Woods en Pogacar zaten goed gepositioneerd, maar het was wachten wanneer het helemaal zou ontploffen. POGACAR BLUFT MAAR IS TOCH STERKSTE Pogacar speelde even blufpoker nadat Bardet een gaatje had, maar kwam dan toch met een versmachtende versnelling waar niemand tegen op kwam. Ronde-Amstel-Waalse Pijl: een trio aan klassiekers steekt de tweevoudig Tourwinnaar haast zonder problemen op zak. Skjelmose en Landa werden tweede en derde.