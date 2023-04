Quinten Hermans teleurgesteld na de Waalse Pijl: "Anders zat ik ideaal om er iets moois van te maken"

Quinten Hermans kwam na ziekte de Amstel Gold Race nog missen. In de Waalse Pijl stond hij wel weer aan de start en werd hij 19de.

Quinten Hermans wou na zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik van vorig jaar bevestigen dit jaar in de Ardennenklassiekers. In de Brabantse Pijl werd hij nog elfde, maar de Amstel miste hij dus door ziekte.

Na zijn ziekte kwam Hermans dus terug in de Waalse Pijl, waar hij in 2021 al 14de werd. "Ik was nog niet volledig hersteld van mijn ziekte, maar dit was zeker niet slecht. Ik had nog wat ademhalingsproblemen", zei Hermans bij Sporza

Toch zat Hermans nog goed voor de slotklim voor van de Muur van Hoei. "Ik ben nog nooit zo goed naar de Muur gegaan. Jammer van die ziekte, anders zat ik ideaal om er iets moois van te maken."

Pogačar

De aanval zelf van Pogačar zag Hermans niet, maar de Sloveen blijft toch maar winnen. Toch vindt Hermans dat ze moeten blijven proberen, te beginnen met zondag. "Er zal wel een dag komen dat hij zich minder voelt."