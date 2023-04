🎥 Herbeleef het duel tussen Vingegaard en Pogacar: releasedatum Netflix-serie over de Tour de France bekend en er is nog meer goed nieuws

De Netflix-serie over de Tour de France 2022 zal begin juni worden uitgebracht. Ook werd er bekendgemaakt dat er een 2e seizoen komt.

'Tour de France: Into the Heart of the Peloton': dat is de titel van de Netflix-serie rond de Tour de France. De producers meldden dat de serie wellicht begin juni zal gelanceerd worden. Dat zou tijdens de Dauphiné moeten zijn. Op Canneséries werd er al een trailer gepubliceerd.

Have you seen the sneak peek of the Netflix Tour de France series yet 👀😍🇫🇷 Find out more 👉🏻 https://t.co/4eq2Jg3snH pic.twitter.com/PkoHxtJbCM — BikeRadar (@bikeradar) March 9, 2023

De makers hopen dat de serie een gelijkaardige impact als 'Drive to Survive' zal hebben. Zo werd de Formule 1 razend populair.

"De serie zal wel heel anders dan 'Drive to Survive' zijn", klonk het bij VeloNews. "Het zijn 2 totaal andere sporten. Bij Formule 1 kan je van GP naar GP gaan en iets totaal anders doen, maar de bij de koers gaat dat niet. De Tour gaat altijd verder en wacht op niemand."

GEEN MEDEWERKING VAN UAE

8 ploegen werkten mee aan de serie. Zo zal de 1e aflevering van de achtdelige reeks over Soudal Quick-Step gaan, toen nog Quick Step-Alpha Vinyl. Het zal over de problemen met Julian Alaphilippe gaan. Of de comeback van Fabio Jakobsen.

Ook Jumbo-Visma werkte mee, maar UAE niet. Zo zullen we de strijd om de gele trui tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar maar vanuit één standpunt zien, wat toch wel een gemis is.

Ten slotte maakten de makers ook bekend dat er een 2e seizoen zal komen. Daar zal er meer op de koers zelf gefocust worden en minder op de persoonlijke verhalen.