Ferme tegenslag voor Tadej Pogacar: hij ziet net voor Luik-Bastenaken-Luik nog een luxeknecht uitvallen

Een dag voor Luik-Bastenaken-Luik moest Tadej Pogacar nog een serieuze tegenslag verwerken. Diego Ulissi haakte af door ziekte. Een ferme tegenvaller, want de Italiaan kon in de finale zeker nog iets betekenen.

Daardoor moest UAE nog op zoek naar een vervanger. Michael Vink vervoegde de selectie en zal wellicht vooral op kop moeten sleuren.

Naast Pogacar en Vink zitten ook Sjoerd Bax, George Bennett, Felix Grossschartner, Marc Hirschi en Vegard Stake Laengen in de selectie.

🔁 Line-up change: @Michael_Vink will step-in to race #LBL23 tomorrow, replacing @DiegoUlissi who has been ruled out through illness.

Get well soon Diego! #WeAreUAE pic.twitter.com/vQ0Zsv20iQ