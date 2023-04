Evenepoel verrast compleet met voorkomen en legt uit waarom hij het voorjaar van de Wolfpack niet moet redden

Een grote verrassing! Daar zorgde Remco Evenepoel voor in Luik, met zijn voorkomen. Evenepoel begon immers aan Luik-Bastenaken-Luik met een witte broek aan.

In principe is het 'not done' in de koers, al is het inmiddels wel al door verschillende renners gedaan. Mathieu van der Poel deed het toen hij Nederlands kampioen werd. Remco Evenepoel gaat in een witte broek op zoek naar een tweede opeenvolgende zege in Luik.

TITELVERDEDIGER

Moet de wereldkampioen het voorjaar van Soudal Quick-Step redden? "Neen, want het is totaal anders dan vorig jaar. Toen was Luik-Bastenaken-Luik nog meer een doel op zich. Nu is het een grote test voor de Giro. Als titelverdediger is het normaal dat ik aan de start sta. Hopelijk zorgt de regenboogtrui er voor dat ik nog meer wattages trap."

Het was uitkijken naar een clash naar Pogacar, maar door de opgave van de Sloveen liggen de kaarten al anders. "We hebben de sterkste ploeg op papier", had Evenepoel sowieso een pak zelfvertrouwen. "Bijna alle renners van de ploeg kunnen eigenlijk winnen. Ik ben er van overtuigd dat we er heel dicht bij gaan zijn."