Hoe straffe zege van Evenepoel tot stand kwam tovert glimlach op gezicht van Pidcock: "Hij had het ons quasi gezegd"

Volgens Tom Pidcock komt Remco Evenepoel ook in de categorie van renners die zeggen hoe ze het gaan klaarspelen en het dan nog doen ook. Pidcock zelf was in Luik een mooie tweede.

"We wisten dat Remco ging gaan op La Redoute, hij had het ons quasi gezegd", moet de Brit lachen wanneer hij het over de koerstactiek van de winnaar heeft. "Ik wist dat ik op de top niet aan zijn wiel moest zitten, maar dat het kloofje nog zodanig beperkt moest zijn dat ik kon terugkomen."

Dat lukte, maar daarmee was de kous uiteraard nog niet af. "Op het volgende klimmetje duwde hij zo'n groot vermogen en mijn benen voelden steeds zwaarder aan. Ofwel kon ik diep gaan, proberen aan te klampen en misschien met lege handen naar huis gaan. Ofwel probeerde ik om als tweede te eindigen."

EERSTE PODIUM IN MONUMENT

Daar slaagde Pidcock dus in. Na Luik-Bastenaken-Luik is het nu tijd om het voorjaar in zijn geheel te analyseren. "Er waren wat ups en downs. De val in Tirreno-Adriatico en het missen van Milaan-Sanremo heeft misschien ook effect gehad op andere koersen. Ik rijd mijn eerste podium in een Monument, daar kan ik natuurlijk tevreden mee zijn."

Al wil de winnaar in Tom Pidcock nog altijd hoger mikken. "Natuurlijk wil ik graag winnen, maar Remco was heel sterk. Zelfs de Waalse Pijl gaf mij vertrouwen, omdat ik nog relatief goed presteerde ondanks dat ik me daar niet goed voelde."