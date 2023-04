Jose De Cauwer stevig onder de indruk: "Hij is de beste renner van dit moment"

Tadej Pogačar is zondag één van de topfavorieten voor Luik-Bastenaken-Luik. Maar is de Sloveen nog fris genoeg?

Tadej Pogačar lijkt al het hele jaar te koersen, terwijl hij nog maar aan 18 koersdagen zit. Remco Evenepoel zit al aan 21, maar reed wel bijvoorbeeld een kleinere wedstrijd zoals de Ronde van San Juan.

Tadej Pogačar reed dan weer heel wat klassieker en streed onder meer tegen Van der Poel en Van Aert. Is de Sloveen nog wel fris genoeg om het op te nemen tegen Remco Evenepoel, die net terug is van hoogtestage, in Luik-Bastenaken-Luik?

Volgens José De Cauwer alleszins wel. "Je gaat op zoek naar tekenen van verval. Soms zie je iets omdat je het wíl zien", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Zo ging Pogačar plots zitten op de Muur van Hoei, maar dat deed de Sloveen enkel om te schakelen. Daarna reed hij van iedereen weg.

Nog niet op hoogtestage geweest

Toch stelt De Cauwer ook iets frappant vast bij Pogačar. "Hij moet dit jaar nog op hoogtestage. Eigenlijk moet het dus allemaal nog beginnen. Dat zegt alles: amen en uit, boeken toe. Pogačar is de beste renner van dit moment."