Remco Evenepoel grote redder van voorjaar en is duidelijk over wat misschien onderschat wordt: "Grappig om te lezen"

Remco Evenepoel mag zich de redder van het voorjaar noemen in de rangen bij Soudal Quick-Step. Het lijkt soms vanzelfsprekend welk niveau hij haalt, maar sommige zaken worden misschien wel onderschat.

De dag begon met een verrassing: de kopman bij het team van Lefevere met een witte broek aan. "In zo'n mooie koers mag je als wereldkampioen iets speciaal doen. Ik heb enkel complimenten gekregen in het peloton en het heeft ook geluk gebracht."

"Zoals gezegd was de finale zwaarder en die lag me beter", verklaarde Evenepoel zijn overmacht in Luik-Bastenaken-Luik. "Het was mogelijk om de kloof te doen groeien naar anderhalve minuut. Daarom wou ik opnieuw gaan op La Redoute. Dat was plan A. Naast plan A, had ik ook nog plan B, C en D."

GEEN VAKANTIE OP TEIDE

Evenepoel bewijst meteen goed te zijn na een hoogtestage. "Het is altijd grappig om te lezen dat ik fris aan de start ga staan, maar het is niet dat ik op de Teide op vakantie ben. Vaak zit ik dan zes-zeven uur op de fiets. Je hebt natuurlijk niet de stress van het in een peloton rijden of te vechten voor posities. Dat soort frisheid neem je mee."

"Fysiek was ik ook fris, maar ik ben geen twee weken op vakantie geweest", verduidelijkt de drager van de regenboogtrui. "Van begin januari tot aan de Giro zal ik zeven-acht dagen thuis zijn. Niet eens twee weken dus in een half jaar. Als je zo'n koers kunt winnen en met vertrouwen naar de Giro kunt, zijn die opofferingen het wel waard."

KLIMMERSPLOEG DUIMT VOOR VLAAMSE KERN

Het was ook wel zo dat hij net als vorig seizoen het voorjaar moest redden. "De klimmersploeg hoopte dat de Vlaamse kern ook uitslagen kon rijden. In de Amstel, Brabantse Pijl en Waalse Pijl ging het al beter. Er is geen concurrentie tussen de Vlaamse kern en de kern voor de Ardennenklassiekers."

"We gaan allemaal door een vuur voor elkaar", benadrukt Evenepoel dat de Wolfpack nog altijd één grote familie is. "Zonder deze zege was het niets geweest dit voorjaar. Het is niet leuk om de renners uit de Vlaamse koersen te zien afzien, maar volgend jaar gaan we ook in die koersen weer voor resultaten."