Tiesj Benoot reageert op de kritiek voor Jumbo-Visma: "Het slaat echt nergens op"

Tiesj Benoot is in Luik-Bastenaken-Luik kopman voor Jumbo-Visma. Net als in de Waalse Pijl gaat hij opnieuw op zoek naar een mooie uitslag.

Bij Jumbo-Visma zijn Tiesj Benoot, Attila Valter en ook Jan Tratnik de kopmannen voor Luik-Bastenaken-Luik. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard zijn nergens te bespeuren. Zij kozen ervoor om de Ardennen links te laten liggen. Dat Roglic en Vingegaard er niet bijzijn, leverde Jumbo-Visma al de nodige kritiek op. Al vindt Benoot dat niet terecht. Een dag voor La Doyenne reageerde hij daar bij Het Nieuwsblad op. "Die kritiek slaat echt nergens op", aldus Benoot. "Als de Giro het doel van Roglic is, dan moet hij in zijn voorbereiding doen wat hem het beste lijkt. Voor Vingegaard net hetzelfde, maar dan voor de Tour. Het is niet omdat renners zoals Tadej Pogacar veel koersen rijden, dat de andere renners dat ook moeten doen." Benoot werd in de Waalse Pijl knap 7e, ondanks een lang voorjaar: "Dat bewijst dat er nog iets in de tank zit. Ik zie geen reden waarom ik in Luik geen goede benen zou kunnen hebben. Als je op het podium kan staan, mag je tevreden zijn. Ideaal zou zijn om al voor Pogacar en Remco Evenepoel weg te zijn."