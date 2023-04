Wat een domper! Gedroomd duel der titanen komt er niet in Luik, grote favoriet moet opgeven na valpartij!

De gedroomde clash tussen twee titanen, dat moest het worden in Luik. Pogacar vs Evenepoel. Helaas, één van de grote hoofdrolspelers zijn we nu al kwijt.

Richting de klok van één uur 's middags werd in het peloton een valpartij van Tadej Pogacar gemeld. Het is dan altijd hopen dat de schade behoorlijk meevalt. Helaas: het bleek om een zware smak te gaan en Pogacar heeft Luik-Bastenaken-Luik vroegtijdig moeten verlaten. "Het is één van de koersen waarin ik sinds mijn seizoen als neoprof meen dat ik het goed kan doen", had de winnaar van de Ronde, Amstel en Waalse Pijl vooraf nog gezegd. "Het is een zwaarder parcours dan vroeger. Ik denk dat het mogelijk is dat de koers vroeg opent, met de Cornémont die vroeg na La Redoute komt." DESILLUSIE Nog voor die fameuze beklimmingen eraan kwamen, moest Pogacar dus afstappen. Een desillusie voor het Sloveen en ook voor het wielerpubliek in het algemeen, dat zo uitgekeken had naar een clash met Remco Evenepoel.