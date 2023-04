In de Vuelta op het podium met Remco Evenepoel, maar nadien geen koers meer: "Mentaal is het loodzwaar"

Juan Ayuso eindigde in de Vuelta op het eindpodium, maar sindsdien reed hij geen enkele koers meer door een hardnekkige blessure. In de Ronde van Romandië maakt hij zijn seizoensdebuut. Al heeft hij nog altijd wat pijn.

"Ik weet nog altijd niet exact wat er aan de hand is", vertelde Juan Ayuso aan het Spaanse Marca. "Tijdens de seizoensvoorbereiding begin dit jaar werd ik aangereden. Het was een klein ongeval, maar enkele dagen later begon de pijn weer op te steken."

Altijd dachten de dokters dat het om een ontsteking aan de achillespees ging. "Maar daar is eigenlijk nooit een probleem geweest", aldus Ayuso. "Nu denken ze aan een zenuwpijn. Een zenuw in mijn been zou aangetast zijn, maar het is een ingewikkelde blessure."

Lange tijd was er onzekerheid. Het duurde lang vooraleer Ayuso een duidelijke diagnose had. "De dokters draaiden me binnenstebuiten, maar vonden niets, terwijl ik van de pijn niet kon fietsen. Mentaal is dat loodzwaar. Van zodra ik op de fiets stap, doet het pijn, maar soms kan de pijn dan na enkele uren alweer weg zijn. Soms is het heel erg en soms doet het geen pijn."

Zo kon Ayuso heel lang niet koersen. In de Ronde van Romandië maakt hij zijn seizoensdebuut. Hij mag van de dokters, ondanks het nog altijd pijn doet. "Er is geen risico om iets te beschadigen. Dus ik mag iets meer pushen. Mijn vorm is niet ideaal, want ik zit pas 5 weken terug op de fiets. Het is vooral de vraag hoe mijn lichaam in de koers zal reageren. Ik bekijk het dag per dag", besloot de Spanjaard.