Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers moeten last minute nog aan hun selectie voor de Ronde van Romandië sleutelen

Rohan Dennis en Carlos Rodriguez hebben in laatste instantie voor de Ronde van Romandië moeten afhaken. Dennis is ziek en Rodriguez is nog niet voldoende hersteld van zijn sleutelbeenbreuk.

Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers hebben 2 stevige blokken voor de Ronde van Romandië. De Nederlandse ploeg trekt met Steven Kruijswijk als kopman naar Zwitserland, terwijl Egan Bernal voor een klassement bij de Britse formatie gaat.

In laatste instantie moesten beide ploegen wel nog sleutelen aan hun selectie. Rohan Dennis werd maandag ziek en besliste samen met Jumbo-Visma om niet te starten in Romandië. Hij wil eerst herstellen en zich verder concentreren op latere doelen, zoals het WK tijdrijden begin augustus. Zo liet de renner zelf op Instagram weten.

En er was ook pech voor INEOS Grenadiers. Carlos Rodriguez brak in de Strade Bianche zijn sleutelbeen en normaal was zijn terugkeer in Romandië voorzien. "Na een maand vol ups en downs ben ik nu gedwongen om wat rust in te bouwen. Het is tijd om de batterijen weer op te laden. Er komen nog veel wedstrijden aan", liet de Spanjaard op Twitter weten. Hij zal dus ook niet in Romandië aan de start staan.