Wereldkampioen tijdrijden strandt ondanks lastige aanloop op een zucht van de zege, maar kijkt ook al vooruit: "Dit ligt me nog beter"

Tobias Foss is op een zucht van de zege in de Ronde van Romandië geëindigd. Op zich een hele prestatie, want hij kende door ziekte geen vlekkeloze voorbereiding. Verder deze week zal hij nog meer trainen.

In de Ronde van Romandië kwam Tobias Foss 29 honderdsten tekort op winnaar Josef Cerny. Zo kon de wereldkampioen tijdrijden niet in de proloog zegevieren.

Foss kan wel bouwen op die prestatie, want hij kende geen vlekkeloze voorbereiding. "Ik worstelde de voorbije 2 weken met buikgriep", vertelde hij aan Pro Cycling Net. "Het was een propere opener. Het was zoeken naar het goede ritme en ik werd heel goed vanuit de wagen gecoacht. Ik weet dat ik kan concurreren met de besten. Dus dat geeft altijd motivatie. Helaas had ik niet dat beetje extra."

Er is een beetje ontgoocheling bij Foss, maar hij kijkt ook al vooruit: "Vrijdag is er nog een tijdrit (19 km lang met een klim, red.) en die moet me nog beter liggen. Verder is dit een week om goed te trainen en een koers in de benen te hebben. Zo kan ik mijn vorm richting de Giro wat aanscherpen." In de Giro zal Foss in dienst van de Primoz Roglic rijden.