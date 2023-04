Ploegmaats van Evenepoel lijken klaar voor de Giro, al blijft er nog één groot vraagstuk

Nog minder dan 10 dagen voor de start van de Giro op 6 mei. Toch wacht Soudal-Quick Step tot enkele dagen voor de start van de Giro om de ploegmaats van Evenepoel bekend te maken.

Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Pieter Serry en Jan Hirt zijn al zeker van hun selectie in de Giro. De eerste drie presteerden dan ook goed in Luik-Bastenaken-Luik en trekken met vertrouwen naar Italië.

"Ik denk dat ik vandaag beter ben dan vorig jaar voor de start van de Vuelta", zegt Van Wilder bij HLN. Vorig jaar kende Van Wilder veel pech met een zware val in Luik en ziekte in de zomer. Maar reed daarna een sterke Vuelta. Dat belooft dus voor de Giro.

Ook Louis Vervaeke bewees in Luik dat hij over een topvorm beschikt. "Ik ben ook beter dan voor de Vuelta." Vervaeke was ook ziek in de zomer en moest verhuizen anderhalve maand voor de Vuelta. Niet ideaal.

Nog wachten op definitieve selectie

Toch is het nog niet duidelijk wie de andere drie namen zullen worden in dienst voor Evenepoel. Terwijl Jumbo-Visma zijn selectie al op 7 april bekend maakte. "We hebben meer dan acht goeie kandidaten voor de Giro", stelt ploegleider Klaas Lodewyck.

Vroeger wouden veel renners liever de Tour rijden. "Maar als je de Giro kan rijden om te winnen met Remco verandert dat de zaak: dat is natuurlijk heel aantrekkelijk", zegt Lodewyck nog. De definitieve selectie volgt binnen enkele dagen.