Dag van de Belgen! Spijtige afloop, maar zo maakten specialist De Gendt en andere landgenoten grote sier in Romandië

Het was de dag van de Belgen in Romandië. Onderweg toch. Thomas De Gendt kijkt niet op van een beklimming meer of minder en ook Quinten Hermans ging mee in de vlucht.

De loodzware koninginnenrit naar Thyon stond op het programma in de Ronde van Romandië. Niet enkel de klassementsmannen hadden deze etappe met rood aangeduid. Thomas De Gendt schoof mee tijdens een spervuur aan aanvallen tijdens de beginfase. Dan weet je: hij kan vertrokken zijn voor één van zijn befaaamde ondernemingen. Met Quinten Hermans van Alpecin-Deceuninck toonde zich nog een Belg erg alert. Zo maakten ze allebei deel uit van de negenkoppige kopgroep die de rit kleur zou geven. Voor Hermans duurde het avontuur tot op de Suen, een klim van eerste categorie aan 6,6%. Lang geen schande, want ook bergkoning Bernard moest daar de rol lossen. Dropped by break:



Hermans 🇧🇪 ADC

Bernard 🇫🇷 TFS

Costiou 🇫🇷 ARK

Garofoli 🇮🇹 AST #TDR2023 April 29, 2023 Thomas De Gendt gaf dan weer een ijzersterke indruk: hij nam in de kopgroep zowat de hele klim voor zijn rekening. Lotto Dstny kruiste al de vingers, maar een uurtje later was het ook voor De Gendt voorbij. Eerst was hij nog gaan aanvallen. Die aanval moest hij niet veel later al cash betalen. Toch een dappere poging van de twee Belgen! En dan moest er nog een landgenoot in actie schieten in de persoon van Cian Uijtdebroeks. De 20-jarige renner van Bora-Hansgrohe weerde zich bergop bijzonder kranig tegen de grote klassementsmannen en reed naar een bijzonder mooie zesde plaats.