Remco Evenepoel ziet een concurrent voor de Giro door corona uitvallen: "Mijn hart breekt"

Giulio Ciccone staat niet aan de start van de Giro. Hij is nog niet hersteld van corona en is diep ontgoocheld dat hij de ronde van zijn thuisland niet kan rijden.

Maandag testte Giulio Ciccone positief corona. Sindsdien kon hij niet meer trainen. Daardoor kon hij niet tijdig herstellen voor de Giro die volgende zaterdag al van start gaat. Zo is er een klassementsrenner minder in de Giro.

Voor Ciccone was het een moeilijke keuze, want de Grande Partenza is in de regio van de Abruzzen, zijn thuisregio. "Mijn hart breekt", liet hij via de kanalen van Trek-Segafredo weten. "Ik zou aan de start van mijn favoriete wedstrijd gestaan hebben na mijn beste voorjaar ooit. Het is voor mij een bittere pil en ik zal nog lang kunnen denken over wat ik in deze Giro zou kunnen betekend hebben."

"Anderzijds moet ik ook naar mijn lichaam luisteren", ging Ciccone verder. "Ik moet herstellen en aan de rest van het seizoen denken, want die is nog lang." Ciccone zal nog verder herstellen en zijn programma zal in mei nog bepaald worden.

Zo moet Trek-Segafredo nog zijn selectie aanpassen. Dinsdag maakt het zijn definitieve selectie bekend.