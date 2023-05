Naast de polsbreuk van Vanmarcke kondigt zijn ploeg ook goed nieuws aan: "Mikken op Tour de France"

Over de polsbreuk en operatie van Sep Vanmarcke, kunt u HIER meer lezen. Het iets vrolijkere nieuws van de dag bij Israel-Premier Tech, is het feit dat Nick Schultz voor twee jaar heeft bijgetekend. De Australiër ligt nu vast tot het einde van 2025.

En zeggen dat Schultz eind 2022 onzeker was of hij in 2023 wel een ploeg zou hebben. "Deze ploeg heeft quasi mijn carrière gered. Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor." Beide partijen blijken het goed met mekaar te kunnen vinden. Zijn contractverlenging is het beste bewijs.

