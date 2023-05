Het noodlot slaat opnieuw toe voor Sep Vanmarcke: Belg heeft inmiddels reeds operatie ondergaan

Het noodlot is weer een keertje niet gunstig geweest voor Sep Vanmarcke. Een operatie is bij hem uitgevoerd als gevolg van een valpartij.

"Sep Vanmarcke is gisteren gevallen tijdens een gravelrace", laat Israel-Premier Tech weten. Zijn ploeg doelt hiermee op de gravelrace in Valkenburg. "Hij heeft een Ulna fractuur opgelopen aan de pols." Een breuk van de ellepijp, dus.

"Sep heeft een succesvolle operatie ondergaan om de breuk te stabiliseren", klinkt de verdere uitleg. "Hij zal het herstelproces starten. De verwachting is dat hij rond midden juni terug zal kunnen koersen", geeft zijn ploeg ook perspectief.

Het zal hopen zijn dat zijn herstel geen vertraging oploopt, want op 25 juni staat al het BK in Izegem op het programma. Voorlopig is een derde plaats in Gent-Wevelgem het hoogtepunt van zijn seizoen.