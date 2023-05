VOORBESCHOUWING: Is opnieuw een Nederlander de bergkoning in de Giro? Al zijn er kapers op de kust

In 2022 won Koen Bouwman de maglia azzurra oftewel de bergtrui in de Giro. Opnieuw is hij er van de partij. Al is de tegenstand niet min en moet hij mogelijk in het keurslijf voor Primoz Roglic rijden.

In bijna elke rit van de Giro moet er geklommen worden en ligt er wel een officiële klim. Zo zijn er 9 beklimmingen van 4e categorie, 8 van 3e categorie, 18 van 2e categorie en 13 van 1e categorie. Ook is er de Cima Coppi of het dak van de Giro. Die ligt dit jaar boven op de Grote Sint-Bernardpas of de Colle del Gran San Bernardo. In totaal zijn er 993 punten te verdienen en het zwaartepunt ligt vooral op het einde van de Giro.

Qua favorieten voor de bergtrui is het vaak moeilijk te voorspellen. Vaak wint een renner de bergtrui door enkele keren succesvol tijdens bergritten punten te sprokkelen. Zo won vorig jaar Koen Bouwman, maar het is maar de vraag of hij mee met de vroege vlucht mag. Wellicht moet hij bij kopman Primoz Roglic blijven.

Goede klimmers die eventueel wel mee in de vroege vlucht mogen zijn Jay Vine die vorig jaar naar de bergprijs in de Vuelta op weg was, of zijn ploegmaat bij UAE Alessandro Covi die vorig jaar al de zware bergrit naar de Passo Fedaia won.

Verder is er ook Warren Barguil die in het verleden al de bergtrui in de Tour won. Of een Jefferson Cepeda van EF Education-EasyPost die zijn goede vorm in de Ronde van de Alpen toonde. Ten slotte zijn er nog een hele rist renners die zomaar het bergklassement kunnen winnen. Denk maar aan Bauke Mollema, Andreas Leknessund, Einer Rubio of Lorenzo Fortunato.

Ook kunnen er altijd klassementsrenners de maglia azzurra winnen. Vooral door de aard van het parcours. In de slotweek zijn er nog heel wat beklimmingen die punten opleveren. Al zal ook veel afhangen in hoeverre de vroege vlucht een vrijgeleide krijgt.

Zo kunnen Lennard Kämna, Santiago Buitrago, Tao Geoghegan Hart of Thibaut Pinot het nevenklassement perfect winnen. Mogelijk gaat Buitrago die in de Ronde van Alpen sterk was, ook eens mee in de vroege vlucht en ook Pinot is daartoe in staat. Lennard Kämna ging in het verleden ook vaak mee in de vroege vlucht, maar hij wil echt eens voor een klassement gaan. Dus mogelijk zal hij meer afwachtend koersen.

ONZE STERREN

**** Santiago Buitrago

*** Jay Vine, Jefferson Cepeda

** Alessandro Covi, Warren Barguil, Thibaut Pinot, Lorenzo Fortunato

* Tao Geoghegan Hart, Lennard Kämna, Andreas Leknessund, Einer Rubio