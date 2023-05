Wat met de opdoffers voor Jumbo-Visma net voor de Giro?: "Primoz Roglic zal toch wel een uurtje ambetant geweest zijn"

Net voor de Giro moest Jumbo-Visma door ziekte nog zijn selectie veranderen. Toch wel even slikken.

Begin april maakte Jumbo-Visma al zijn definitieve selectie voor de Giro bekend. Daar moest al iemand vervangen worden. In principe zou Wilco Kelderman meerijden, maar hij werd in de voorbereiding ziek. Zo liep hij een achterstand op en kon hij zich niet tijdig voor de Giro klaarstomen. Zo moest Sepp Kuss opgetrommeld worden.

Enkele dagen voor de Grande Partenza moest Jumbo-Visma opnieuw zijn selectie door elkaar schudden. Robert Gesink en Tobias Foss hadden tijdens de Ronde van Romandië een coronabesmetting opgelopen. Ook zij konden niet op tijd herstellen en zo moest Rohan Dennis en Jos van Emden de selectie vervoegen.

"3 man kwijtspelen, is toch wel even slikken", stelt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad. "Ik denk dat Primoz Roglic toch even een uurtje ambetant geweest is. Al zal hij weer snel zijn focus op de Giro hebben gericht. Meer dan een mentale opdoffer betekent het niet."