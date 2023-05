VOORBESCHOUWING: de strijd om de paarse puntentrui met een Alpecin-Deceuninck-renner als een van de favorieten

Voor de puntentrui krijgen we in de Giro sowieso een opvolger, want titelverdediger Arnaud Démare is er niet bij. Heel wat renners zien kansen. Al zullen de spurters ook wel stevige klimmersbenen moeten bijhebben.

De Giro telt naast de 3 tijdritten ook nog 8 gemakkelijke etappes, 5 heuveletappes en 5 bergetappes. Zo hebben de sprinters zeker een kans om veel punten te sprokkelen, want elke gemakkelijke etappe is 50 punten waard.

Al zijn die etappes in de praktijk niet zo gemakkelijk. Elk keer liggen er onderweg hellingen. Zo zullen de sprinters toch ook heel wat moeten klimmen voor ze sprinten. Enkel in de slotweek liggen er 2 etappes waar geen obstakels zijn. Een overgansetappe die ook voor de vluchters kan zijn, en de slotetappe in Rome.

© photonews

Alles bij elkaar zal de winnaar van de puntentrui ook een berg over kunnen. Zo kom je uit bij types als Mads Pedersen van Trek-Segafredo. Na het puntenklassement in de Vuelta wil hij ook die van de Giro winnen. Hij zal zich in de massasprints kunnen plaatsen en in de heuveletappes ook nog punten kunnen sprokkelen.

Ook Kaden Groves van Alpecin-Deceuninck raakt een berg over. Voor de Giro haalde hij dat zelf ook al eens aan. Bovendien kan hij gemakkelijk massasprints winnen. Michael Matthews van Jayco-AlUla moet ook zeker in het oog gehouden worden.

© photonews

Daarnaast is ook Vincenzo Albanese van EOLO-Kometa een gevaarlijke klant die een berg kan overleven. Net als Simone Consonni van Cofidis.

Ten slotte zijn er ook de klassieke topsprinters. Zo is Mark Cavendish van Astana van de partij. En ook is het uitkijken naar Jonathan Milan van Bahrain Victorious en Fernando Gaviria van Movistar die in de Ronde van Romandië zijn goede benen toonde.

ONZE STERREN

**** Mads Pedersen

*** Kaden Groves, Michael Matthews

** Vincenzo Albanaese, Fernando Gaviria, Simone Consonni

* Mark Cavendish, Jonathan Milan